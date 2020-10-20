Другое

Камерунец недоволен, что французское издание рассматривает его как правого вингера.

Издание France Football, выбирая сборную из лучших футболистов в истории, опубликовало 10 претендентов на позицию правого вингера. Среди них оказался и Самуэль Это'О, куда более известный как центрфорвард. Такой выбор возмутил самого камерунца.

"Спасибо, но справа я играл сезон или два, в то время, как в центре нападения – 25 лет. Это неуважение. France Football, этот опрос ерунда!", — написал Это'О в Твиттере.

Среди прочих неоднозначных решений France Football – наличие Кларенса Зеедорфа и Хосепа Гвардиолы среди претендентов на звание лучшего опорника в истории.