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23 октября в 19:00 на Оболонь-Арене в Киеве начнется квалификационный матч чемпионата Европы-2022 среди женских сборных между командами Украины и Ирландии.

"Сине-желтые" принимают дома непосредственных конкуренток в борьбе за второе место в группе I. Чтобы претендовать на выход на Евро-2022, команде Натальи Зинченко в этой игре необходимо только побеждать.

Наблюдать за противостоянием Украины — Ирландия можно будет вживую в прямой трансляции, которая будет проходить на официальном YouTube-канале телеканалов Футбол 1, 2, 3.