Другое 25 октября 2020, 22:58 Филиппов отдал голевую передачу в матче против Стандарда Украинский нападающий отметился результативным действием. 25 октября 2020, 22:58 Александр Филиппов сделал голевую передачу в матче десятого тура чемпионата Бельгии против Стандарда. Украинский нападающий "тонкой" передачей нашел Дюкана Назона в чужой штрафной площади. Напомним, что ране Александр Филиппов отметился дебютным голом за Сент-Трюйден. Люди Александр Филиппов Команды Сент-Трюйден Стандард Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте