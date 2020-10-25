Александр Филиппов сделал голевую передачу в матче десятого тура чемпионата Бельгии против Стандарда.

Украинский нападающий "тонкой" передачей нашел Дюкана Назона в чужой штрафной площади.

Напомним, что ране Александр Филиппов отметился дебютным голом за Сент-Трюйден.