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К прошедшему 85-летию Омара Сивори.

История аргентинского футбола знает немалое количество низеньких обладателей волшебной левой ноги, зажигавших в атаке. Что уж говорить – 2 примера у всех и так перед глазами, а один из них радует болельщиков своей игрой и по сегодняшний день. Но есть среди всего этого перечня гениев один, стоЯщий обособленно, и в прошлом месяце ему могло бы исполниться 85…



Омара Сивори, по правде говоря, назвать аргентинцем можно в первую очередь по месту рождения, по происхождению же он в большей степени был итальянцем. Его дед Джулио Сивори по отцовской линии являлся эммигрантом из Кави-ди-Лаваньи – деревушки у Генуи, а мать Каролина имела корни из южноитальянского региона Абруццо. Можно сказать, что в своей крови Омар синтезировал Аргентину, Север и Юг Италии, что очень символично отобразилось уже в его великой карьере.



Пока футболка с полосой ещё не превратилась в футболку с полосами



Появившийся на свет 2 октября 1935-го года в провинции Буэнос-Айроса маленьком городке Сан-Николас-де-лос-Арройос, Сивори был воспитанником Ривер Плейта, в 50-е годы просто гремевшего в аргентинском футболе. Правда, есть такой вот интересный факт. Омар дебютировал за "миллионеров" в возрасте 18 лет, в 1954-ом году, сначала в товарищеском матче против белградского Партизана, состоявшемся 30 января (выйдя на замену вместо Лабруны – символа и иконы клуба), а затем и в игре чемпионата против Лануса, которая завершилась победой столичной команды со счётом 5:2 с последним голом в игре на счету юниора.

Так вот, именно в том сезоне команда уступила титул злейшим врагам из Боки Хуниорс, выиграв до того два титула подряд, а после — три. Последние как раз были заслугой в том числе и Сивори, который в 62-х играх забил 29 голов.

Кстати говоря, ещё в Аргентине за определённую схожесть он удостоился от болельщиков шутливое прозвище "El Cabezón", которое осталось за ним навсегда.

Воссоединение с "землёй предков"



В 1957-м году в неполные 22 года Сивори переезжает на, если так можно выразиться, "кровную Родину", и становится игроком туринского Ювентуса. Этот переход во многом предопределил и карьеру, и жизнь юного форварда, отличавшегося, помимо прекрасной левой ноги также божественной техникой и нерядовой скоростью.





В составе "бьянконерри" Омар стал трёхкратным чемпионом Италии, трёхкратным обладателем Кубка этой страны, да тому же двухкратным обладателем Кубка Альп (да, был тогда такой сугубо территориальный турнир).





Но главное, что именно защищая цвета Юве в 1961-ом году Сивори удостоился главной индивидуальной награды в жизни – Золотого мяча от France Football. Это был шестой ЗМ в истории, а "El Cabezón" стал пятым человеком, его выигравшим. До того трофей в свои руки брали Стэнли Мэтьюз, дважды Альфредо Ди Стефано, Раймон Копа и Луис Суарес – тот, который вовсе не уругваец.



12 декабря каждого года Ювентус вспоминает тот великий день, когда первый игрок в истории и клуба, и страны был признан лучшим в Европе.

Что уж говорить – сходу, в своём первом сезоне за туринский клуб, великолепный левша забил 31 гол в сорока играх чемпионата и Кубка. Ко всему прочему, перейдя в Турин "El Cabezón" стал игроком национальной сборной Италии.



Да, в те времена менять сборные было можно. Правда, достичь в "Скуадре Адзурре" тех высот, которые он смог покорить в стане аргентинской команды, где стал чемпионом Южной Америки 1957-го года и лучшим игроком турнира, у него не получилось. К слову, из латиноамериканской сборной его попросту вышвырнули, не дав возможности сыграть в том числе и на шведском Мундиале 1958-го года, на котором Италия участия не принимала.

Он воспринял это совершенно спокойно, продолжая прогрессировать и становясь настоящей легендой итальянского футбола. Сыграть на мировом первенстве ему удалось уже в 1962-ом в Чили, хотя Италия тогда не смогла даже выйти из группы, опередив Швейцарию, но уступив в итоговой таблице хозяевам турнира и победителям квартета — сборной ФРГ.



Сивори провёл в составе Юве в качестве игрока 8 лет. Его связка с легендой клуба Джампьеро Бониперти и валлийцем Джоном Чарльзом навеки запечатлена в истории клуба золотыми скрижалями под названием "Волшебное трио". На фотографии снизу вы можете увидеть улыбающихся Омара и Джампьеро. И кстати именно Сивори пришлось задержаться в команде из этой троицы дольше всех – живой и по сей день Бониперти (дай ему Бог здоровья) завершил карьеру в 1961-ом, а британец в 1962-ом перешёл в Лидс, дабы потом вернуться в Италию, но уже в состав Ромы.





Да, из-за проблем с коленом Сивори последние годы выходил на поле меньше, и в итоге летом 1965-го перебрался с Севера на Юг, дабы последние три с лишним года своей карьеры отдать Наполи. В стан "зебр" же Омар вернулся уже после завершения и футбольной, и непродолжительной тренерской карьеры, и занимался поиском для команды южноамериканских талантов. Скаутингом, если можно так выразиться про те годы. Можно сказать, именно Ювентус стал главным клубом в жизни маленького левоногого гения.

Неапольский бой — он последний самый



В Наполи, едва поднявшемся в элиту итальянского футбола, 30-летний форвард стал лидером сразу, пусть и ненадолго. Да, "партенопеи" в те годы, мягко говоря, не хватали звёзд с неба. Первое скудетто приехало в Неаполь и вовсе аж в 1987-ом – уже при другом великом аргентинце, чьё имя лишний раз можно не произносить. Но так или иначе повлиять на подъём команды Сивори сумел, да как.





В сезоне 1965/1966, первом для Омара в голубых цветах, "южане", ведомые Бруно Песаолой (именно алленаторе команды убедил обладателя Золотого мяча перебраться в Неаполь) заняли третье место в таблице Серии А после Болоньи и чемпиона Интера, и это, чтоб вы понимали, едва поднявшись из Серии B Сам аргентино-итальянец забил 7 мячей, но брал он в те годы в первую очередь не голами, а созиданием игры. Впрочем, это обычная история для многих великих игроков атаки, когда они переступают тридцатилетний рубеж.





Следующий сезон Наполи финишировал чуть ниже, на четвёртой строчке, и Омар уже забил всего лишь дважды. Очень часто на поле его начали подводить нервы и несдержанность, на которые во время его выступлений в Юве многие закрывали глаза, ведь всё перекрывала гениальность. Гениальность осталась, но годы начинали брать своё…



Да, следующий сезон можно назвать лучшим в истории Наполи до эры Марадоны, ибо команда заняла второе место в таблице, уступив 9 очков Милану (при двух за победу, поэтому отставание всё же можно назвать достаточно большИм), но Сивори, замученный рецедивами травмы колена, выходил на поле всего семь раз.

А вот розыгрыш 1968/1969 стал для легендарного левши последним в карьере – и то, неполным… 1 декабря 1968-го года Наполи противостоял бывшему клубу Омара – Ювентусу, и несмотря на победу со счётом 2:1, "адзурри" во главе с Сивори попали в настоящий скандал. Вначале "El Cabezón" сфолил против защитника туринцев Эрминио Фавалли, а затем в ходе всполыхнувшей драки ударил своего экс-партнёра по Юве Сандро Сальвадоре. Красная за фол, а в придачу к тому – дисквалификация на шесть туров за удар.

Так в 33 года и закончилась славная карьера "Марадоны 60-х", ведь больше на футбольное поле в официальных матчах он не выходил. Закончилась, как бы это по-дурацки не звучало, бесславным аккордом, но от того не стала менее великой.



Кстати, о Марадоне. Просто посмотрите это видео – до боли красиво, да и легендарность просто зашкаливает, не так ли?

А что потом?



После завершения Игры Омар испытал себя в тренерском ремесле, но нигде не задерживался даже на пару лет. Хотя и перепробовал он, что называется, всего понемногу – Росарио Сентраль, Эстудиантес, сборную Аргентины, родной Ривер Плейт, ставший не чужим Наполи, Велес из Сарсфилда и Расинг из Авельянеды. В 1979-ом попытки что-то смастерить в этом деле Сивори закончил, и далее занимался то, как мы уже вспоминали, скаутингом по Латинской Америке для Ювентуса, то ещё одной невероятно интересно вещью — футбольным комментаторством. Связь с футболом неподражаемый "El Cabezón" не терял никогда.





Возможно, на столь скорое завершение тренерской карьеры повлияла смерть от рака младшего ребёнка великого футболиста – Умберто, скончавшегося в июне 1978-го… Вообще, Сивори был очень семейным человеком, и жена Мария Елена Касес до того подарила ему ещё двух детей – старшего сына Нестора и дочь Мириам.



Покинул наш мир обладатель Золотого мяча едва не дожив до 70-летнего юбилея – 17 февраля 2005-го года, и тоже от рака, поразившего его поджелудочную железу. Похоронен он был в родном Сан-Николасе, где затем ему был установлен памятник.





Если вы искренне любите футбол – чтите тех, кто золотыми буквами писал его историю. Без них мы бы не имели спорт номер 1 таким, каков он есть сегодня. И изображение Омара Сивори, воистину, должно быть увековечено на футбольном иконостасе.

Греб Скрипченко, Football.ua