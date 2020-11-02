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Специалист трудоустроился в России.

Бывший защитник сборной Украины, Черноморца, Днепра и других клубов Дмитрий Парфенов стал новым тренером Арсенала из Тулы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Помогать украинскому специалисту в клубе будут Юрий Ковтун и Андрей Данилов.

Свою тренерскую карьеру Парфенов начал в 2012 году, войдя в штаб юношеской сборной России. Последним местом работы 46-летнего специалиста был Урал, с которым он в сезоне-2018/19 дошел до финала Кубка России.

За сборную Украины Парфенов выступал с 1996 по 2004 год. Футбольную карьеру завершил в 2012 году.