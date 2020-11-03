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УЕФА ищет вариант проведения форума в условиях коронавируса.

Ближайший чемпионат Европы может пройти в полном объеме в России, сообщает Le Parisien.

УЕФА рассматривает такую возможность из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе. Организация учитывает, что ранее россияне уже провели чемпионат мира и весной были готовы принять форум единолично.

Тем не менее, источник утверждает, что УЕФА не подтверждает какую-либо информацию и просит время, чтобы вынести окончательный вердикт.

Напомним, что ранее определились все пары финала плей-офф квалификации к Евро-2020.