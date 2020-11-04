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Сегодня футбольный мир отмечает юбилей памятной даты одного из наиболее зрелищных нововведений в истории этого вида спорта.

4 ноября 2020-го года исполняется ровно 50 лет со дня фактического введения в футбольный обиход одного из наиболее напряженных элементов — серии послематчевых пенальти. 4 ноября 1970-го года состоялась первая в истории серия пенальти на крупном международном турнире.

Принятие решения организацией IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) состоялось летом 1970-го года, и уже через три месяца английский Эвертон и менхенгладбахская Боруссия с помощью него определяли победителя в завершении ответной игры второго раунда Кубка европейских чемпионов. Победил, с одним промахом в "пассиве" против двух у соперников, представитель Британских островов.

Систему проведения ударов с одиннадцатиметровой отметки придумал и разработал немецкий арбитр Карл Вальд, а до его предложения судьбу победителя встречи решала либо переигровка (если была серия на вылет), либо подброшенная главным арбитром монетка. Собственно, название "лотерея" перекочевало к современной серии пенальти именно по этой причине.

Самым ярким моментом с применением подобного правила стал финал чемпионата Европы-1968, когда в полуфинальном поединке Италия вышла победителем из дуэли против СССР, после чего добилась успеха и в решающей игре.

Одними из первых в истории украинского футбола с исходом серии пенальти столкнулись львовские Карпаты, когда в 1973-м году, в рамках чемпионата СССР, данная процедура применялась для окончательного решения судьбы победителя каждого из матчей в случае ничейного исхода осинового времени. Такое нововведение стоило место в "элите" для минского Динамо, в то время как в обычном случае начисления очков чемпионат должны были бы покинуть именно львовяне.

К слову, на первых порах каждая из команд пробивала сразу по пять последовательных ударов, после чего ее сменяла другая, которой необходимо было показать не меньший результат. Серия завершалась досрочно в случае установления очевидного превосходства одной из сторон. Чередование ударов между командами появилось лишь в 1976-м году.

Знаете ли Вы? При подсчёте рейтинга ФИФА в случае победы в серии ударов с 11-метровой отметки команда получает 0,75 балла за исход игры (в то время как за победу в основное или дополнительное время — 1 балл), за поражение — 0,5 балла (столько же, сколько и за ничью; за поражение в игре — 0 баллов). При этом если послематчевые пенальти были назначены после второго матча двухматчевого серии, завершившегося победой одной из команд, баллы начисляются как за обычную игру, пенальти не учитываются.