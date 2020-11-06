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Животрепещущий вопрос будет внесен в повестку дня очередной встрече IFAB.

Как сообщает немецкое издание Kicker, руководители IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, внесут вопрос о трактовке ситуации игры рукой со стороны полевых футболистов в повестку дня на ближайшей встрече, запланированной на ноябрь.

По информации dpa, президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил данную информацию. В тоже время, от руководителя УЕФА словенца Александра Чеферина последовало предложение вернутся к более ранней версии правил касательно трактовки этих эпизодов.

Толкование правил игры рукой, особенно в зоне штрафной площадки с последующим назначением пенальти, неоднократно вызывает споры среди тренеров, игроков и болельщиков. Идеей Чеферина стало правило определения игры рукой, которое применялось до прошлого сезона: решающим должен быть только открытое намерение блокировать удар запрещенной для игры конечностью.

Напомним, что в 2019-м году IFAB, среди прочего, объявил, что каждый гол, забитый рукой или плечом, не может быть засчитан — вне зависимости от того, было ли замечено намерение игрока или нет. Также, независимо от намерения футболиста, засчитывается как нарушение ситуация, когда игрок неестественно увеличивает площадь своего тела. К примеру, если рука находится выше уровня плеча.

Реакции президента ФИФА и других участников будущего собрания на данный момент не последовало.