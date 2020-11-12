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Футболист поразил фанатов взятием ворот.

В рамках третьего раунда Кубка Дании представитель высшего дивизиона страны Люнгбю разгромил скромный Слагельсе (9:0).

Особенно шикарным вышел седьмой гол Люнгбю, который на свой счет оформил Николай Гертсен. Футболист пробил ударом ножницами, а после того, как мяч попал в перекладину, не выключился из эпизода и сразу добил его в ворота.

Отметим, в текущем сезоне Люнгбю после восьми туров занимает предпоследнее, 11-е место в таблице татской Суперлиги.