Футболист поразил фанатов взятием ворот.
Николай Гертсен, ФК Люнгбю
12 ноября 2020, 17:06
В рамках третьего раунда Кубка Дании представитель высшего дивизиона страны Люнгбю разгромил скромный Слагельсе (9:0).
Особенно шикарным вышел седьмой гол Люнгбю, который на свой счет оформил Николай Гертсен. Футболист пробил ударом ножницами, а после того, как мяч попал в перекладину, не выключился из эпизода и сразу добил его в ворота.
Отметим, в текущем сезоне Люнгбю после восьми туров занимает предпоследнее, 11-е место в таблице татской Суперлиги.