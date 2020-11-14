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Агент футболиста опроверг информацию, что уход венгра из Зальцбурга — решенный вопрос.

Успешные выступления атакующего полузащитника Зальцбурга Доминика Собослаи не могли не остаться незамеченными со стороны более именитых клубов Европы, особенно учитывая клаусулу в размере 25 миллионов евро, которая прописана в контракте футболиста.

После того, как 20-летний плеймейкер забил победный гол ворота сборной Исландии и помог Венгрии выйти в финальную часть предстоящего чемпионата Европы, в прессе появились всевозможные слухи об интересе к венгру со стороны лондонского Арсенала, мадридского Реала и, конечно, Лейпцига.

С учетом того, что акциями Ред Булл Зальцбург и РБ Лейпциг владеет одна и та же компания, именно немецкий клуб считается наиболее вероятным местом продолжения карьеры Собослаи, однако агент футболиста Матиас Эстерхази опровергает любую информацию о существующих договоренностях с одним из клубов.

"У нас нет никаких договоренностей как с Лейпцигом, так и с любой другой командой. Единственное существующее соглашение — действующий контракт Доминика с Зальцбургом", — приводит слова агента Собослаи журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Доминик Собослаи забил 1 гол и отдал 6 голевых передач в семи поединках австрийской Бундеслиги, 4 раза отличился голом в пяти играх Лиги чемпионов, две из которых прошли в рамках квалификации, а также записал на свой счет 3 ассиста в рамках Кубка Австрии.