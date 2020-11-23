Другое

Анеле Нгцонгца не выжил после страшного ДТП.

Этим утром Нгцонгца не справился с управлением и перевернулся на автостраде возле городка Мтунзини в Южной Африке. В машине также находилась подруга Анеле — она в критическом состоянии в больнице.

Футболисту было всего 33 года.

Нгцонгца выступал на позиции правого защитника и провел 279 матчей за бельгийский Генк, где становился чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Также на его счету 50 игр за сборную ЮАР. В 2010 году выступал на чемпионате мира.

Ныне играл за южноафриканский футбольный клуб из Претории Мамелоди Сандаунз.