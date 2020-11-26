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Капитан Наполи написал трогательные слова о легендарном аргентинском футболисте после его смерти.

Игрок Наполи Лоренцо Иниснье написал в своем Instagram пост-"письмо" легендарному нападающему Барселоны, Наполи и сборной Аргентины Диего Марадоне, который скончался 25 ноября из-за остановки сердечно-сосудистой системы.

"С первого дня, когда ты приехал в наш любимый Неаполь, ты стал его героем. Ты отдавал все твоим людям, ты защищал цвета этого города, ты любил его. Ты дарил нам радость, улыбки, трофеи и любовь. Я вырос, слушая рассказы семьи о твоих подвигах и бесконечных играх. Ты был величайшим игроком в истории футбола, ты был нашим Диего".

"Мне невероятно повезло иметь возможность встретиться с тобой, говорить с тобой, и я могу сказать, что в эти моменты у меня дрожали коленки. Для меня ты всегда находил прекрасные слова, которые я никогда не забуду. Как фанат, как неаполитанец и как футболист, я хочу сказать тебе спасибо за все, Диего. Мы никогда не забудем тебя", — написал Инсинье.

В память о Диего Марадоне все матчи лиги чемпионов, которые состоялись в день его смерти, начались с минуты молчания.

Ранее сообщалось, что Наполи может назвать свой домашний стадион в честь Диего Марадоны.