Италия

Легендарный аргентинский футболист провел в Неаполе лучшие годы своей карьеры.

Уже через несколько часов после того, как стало известно, что в 60-летнем возрасте ушел из жизни легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона, появилась информация, что неаполитанский стадион Сан Паоло, который является домашней ареной местного Наполи, могут назвать в честь погибшего футболиста. Об этом сообщает Football Italia.

Марадона выступал за итальянский клуб с 1984 по 1991 год. За этот период он провел за клуб 259 игр, в которых забил 115 голов, став легендой неаполитанской команды. В период выступлений за клуб Марадоны Наполи выиграл два титула Серии А. После ухода игрока из команды выиграть чемпионат Италии неаполитанцам не удавалось до сих пор.

Ранее сообщалось, что все матчи Лиги Чемпионов, которые пройдут 25 ноября, начнутся с минуты молчания в память об аргентинском футболисте.

Аргентина уже объявила о трехдневном трауре в связи со смертью Марадоны.