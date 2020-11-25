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Футболист Барселоны выразил соболезнования семье и друзьям легендарного игрока.

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси высказал слова сочувствия родным и близким Диего Марадоны, который погиб 25 ноября из-за остановки сердечно-сосудистой системы.

"Очень грустный день для каждого аргентинца и для всего футбола. Он ушел от нас, но он нас не покинет, потому что Марадона вечен. Я вспоминаю все прекрасные моменты, которые пережил с ним, и хочу выразить слова соболезнования его семье и друзьям", — написал Месси в своем Instagram.

Напомним, что Месси выступал под руководством Марадоны в составе сборной Аргентины с 2008 по 2010 год.

Все матчи Лиги Чемпионов, которые состояться 25 ноября, начнутся с минуты молчания в память о погибшем аргентинце.

Ранее слова соболезнования родным Марадоны высказали Пеле и Криштиану Роналду, а Наполи может назвать в честь него свой домашний стадион.