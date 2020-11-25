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"Король футбола" высказал слова сочувствия семье легендарного аргентинца.

Вечером 25 ноября скончался легендарный футболист Диего Марадона. Причиной смерти 60-летнего аргентинца стала остановка работы сердечно-сосудистой системы.

Слова соболезнованья и поддержки родным Марадоны высказал бывший игрок сборной Бразилии, трехкратный чемпион мира (в 1958, 1962 и 1970 годах) Пеле.

"Очень грустная новость. Я потерял хорошего друга и мир потерял легенду. Можно многое сказать, но сейчас я хочу просто выразить соболезнования семье Диего. Я надеюсь, что однажды мы будем играть вместе на небесах", — написал Пеле в своем Twitter.

Напомним, что все матчи Лиги чемпионов в среду, 25 ноября, начнутся с минуты молчания в память о Диего Марадоне, а Аргентина уже объявила о трехдневном трауре в связи со смертью футболиста.

Ранее сообщалось, что домашний стадион Наполи могут назвать в честь Марадоны.