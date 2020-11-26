Футболист хладнокровно разобрался в ситуации.
Лукас Морелатто, ФК Фатима
26 ноября 2020, 13:12
В рамках третьего дивизиона чемпионата Японии Грулла Мариока с минимальным счетом переиграла молодежную команду Гамбы Осаки (0:1).
Единственным голом отметился 26-летний бразильский полузащитник Лукас Морелатто. Игрок поразил ворота соперника красивым ударом в верхний левый угол.
Морелатто является воспитанником Палмейраса. Также он имеет опыт выступлений за Эшторил, Марфу, Вилафранкенсе и Фатиму.
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