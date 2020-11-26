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Мемет-Раим Мемет-Али помог своей команде разгромить Шанхай СИПГ в Кубке Китая.

В поединке 1/8 финала Кубка Китая Чанчунь Ятай не оставил никаких шансов Шанхай СИПГ, отправив в его ворота четыре безответных мяча.

Настоящим украшением этой встречи стал последний гол Чанчунь Ятай, который записал на свой счет нападающий Мемет-Раим Мемет-Али.

20-летний китаец решился на удар из-за пределов штрафной, с которым не сумел справиться голкипер Шанхай СИПГ.

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