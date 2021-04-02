Другое

Football.ua вспоминает путь сборной Ганы на Мундиале десятилетней давности.

За месяц до начала чемпионата мира 2010 года ФИФА объявила слоганы всех сборных стран-участниц, которые будут украшать автобусы команд. Некоторые были переполнены драматизма, как у Словении: "С одиннадцатью храбрыми сердцами до конца", а другие были более лаконичными, как у Ганы: "Надежда Африки".

Это был единственный слоган, который пробуждал дух не только одной страны, но и целого континента. К моменту старта турнира "Надежда Африки" вызывала небольшую насмешку. Сборная Ганы заняла 32 место в мировом рейтинге ФИФА — только шестое среди африканских команд, а 27 мая объявила, что Майкл Эссьен, лучший игрок команды, из-за полученной травмы подколенного сухожилия не поедет на турнир.

Тем не менее, опускать руки никто не собирался. Игроки сборной были заряжены бороться до последнего.

"Когда вы носите футболку сборной Ганы, вы должны быть готовы умереть за нее. В ином случае вы не можете ее носить. Это то, чего ожидают жители нашей страны", — говорил Самуэль Инкум перед турниром.

К потере важнейшего футболиста и лидера прибавилась и довольно непростая группа: Германия, Сербия и Австралия.

"Все были уверены, что дальше пройдут Германия и Сербия", — говорит центральный защитник Джонатан Менса. "Мы были полны решимости выйти на поле и хорошо выступить. Думаю, у нас это получилось".

Гана не только смогла хорошо выступить, но и вошла в историю. Ганцы были близки к тому, чтобы вывести футбол Африки на новые высоты. Более крупному успеху помешал один из самых противоречивых моментов в истории чемпионатов мира, но об этом несколько позже.

Гана квалифицировалась на свой первый чемпионат мира четырьмя годами ранее, в 2006, выдав впечатляющий дебют, дойдя до стадии 1/16 финала. С ростом ожиданий страна была уверена, что проведение Кубка африканских наций 2008 года принесет им первый с 1982 года титул. Но, несмотря на то, что на групповом этапе не было поражений, выступления команды были раскритикованы, особенно доставалось 22-летнему нападающему Асамоа Гьяну из-за плохой релизации. Дело доходило даже до угрозы смерти для его родственников.

Чтобы исправить ситуацию, Футбольная ассоциация Ганы назначила 54-летнего Милована Раеваца менеджером команды. Специалист накануне назначения снискал успех в чемпионате Сербии, превратив Борац из аутсайдера в участника квалификации Лиги Европы.

Несколько экзотичный выбор футбольной элиты Ганы был обусловлен тем, что ранее его соотечественник Дуйкович выводил команду на чемпионат мира. С приходом нового тренера заявлять о себе начала и молодежная команда, выиграв чемпионат Африки. А уже немного позже она обыграла Бразилию и триумфовала на чемпионате мира среди команд до 20 лет.

Милован Раевац получил смесь опытных футболистов и молодых парней. Кингсон, Гьян и Эссьен дополнились Андре Айю, Джонатаном Менса, Инкумом и Адийя, а также другими новыми талантами — Форса и Асамоа.

Большой акцент в атаке был сделан на Гьяна, а команда работала над улучшением надежности игры в обороне. На Кубке Африканский наций сборная Ганы провела три "сухих" поединка из пяти, но все-таки уступила Египту в финале, пропустив под занавес встречи. Подобные выступления придали сборной Ганы импульс и уверенность в своих силах.

Раевацу пришлось сделать девять изменений относительно той заявки, которая принимала участие в Кубке Африканских наций. В состав вернулся опытный Мунтари, Пейнтсил и Аппиа набрали хорошую форму. Также к команде присоединился Кевин-Принс Боатенг, решивший выступать за Гану.

"В этой команде у нас было всего понемногу, — говорит Джонатан Менса, которому тогда было 19 лет, и он впервые играл на чемпионате мира. "У нас был опыт, у нас были молодые парни, у нас были умелые парни, быстрые парни — у нас было все, и сплоченности в этой команде было не занимать".

Несмотря на изменения, дисциплинированная тактика Раеваца сохранилась. Множество опытных полузащитников оборонительного плана гарантировали, что Гана снова станет вызовом для любой атаки противника, в то время как способность Боатенга двигать мяч вперед и отличные передачи Асамоа помогли бы Гьяну быть немного менее изолированным, чем на предыдущем турнире. Но что сделало эту команду Ганы такой грозной, так это ее исключительная универсальность и позиционная гибкость при сохранении построения.

Знакомство Раеваца с Сербией, первым соперником Ганы на групповом этапе ЧМ-2010, помогло "Черным звездам" следовать хорошо отработанному плану. Не при самой лучшей игре Гана смогла минимально обыграть соперника.

Сербский защитник Александр Лукович был удален на 74-й минуте, а затем Гьян хладнокровно забил единственный гол в матче с пенальти после игры рукой на 84-й минуте. В течение всего дня Раевац отказывался праздновать победу над своей родиной, в то время как Гьян бежал по всей длине поля, гордо развевая флаг Ганы над головой.

Вера в коллектив мгновенно восстановилась. Другие участвующие африканские страны — Южная Африка, Нигерия, Алжир и Камерун — не смогли выиграть свои первые матчи. Но сильный старт не обеспечил Гане гладкий путь в оставшейся части группового этапа. Травмы обоих основных центральных защитников, Джона Менса и Форса, вынудили Раеваца использовать Джонатана Менса и Ли Адди.

Около полуночи накануне второго матча команды Раевац постучал в дверь гостиничного номера Джонатана Менса, чтобы сказать ему, что на следующий день он впервые сыграет на чемпионате мира.

"Я нервничал всю ночь, потому что узнал новости очень поздно, — вспоминает Джонатан. "Молодому футболисту всегда хочется играть. Это большая, большая игра — большая сцена, но в день матча я начал успокаиваться. Тренеры поговорили со мной и сказали: "Иди туда и получи удовольствие, и убедись, что ты играешь надежно". В начале поединка я немного нервничал, но через 10-15 минут игры я успокоился, и мои товарищи по команде также очень мне помогли".

Австралия забила первой, но виноваты были не молодые центральные защитники. Обычно надежный Кингсон с капитанской повязкой на руке парировал удар издали прямо перед собой, и австралиец Бретт Холман добил мяч в ворота. Возможно, дело в Джабулани — очень непредсказуемом мяче того турнира. Может быть, дело в том, что Кингсон не сыграл ни разу за Уиган в минувшем сезоне. В любом случае, пропущенный гол поставил Гану в непростое положение.

На 24-й минуте австралийцы остались в меньшинстве, арбитр назначил пенальти из-за игры рукой - Гари Кьюэлл плечом заблокировал удар Джонатана Менса, а Гьян ударом с "точки" восстановил паритет.

Хотя казалось, что Гана наверняка забьет еще один гол с таким продолжительным численным преимуществом, они не смогли распечатать ворота Шварцера, который сделал несколько роскошных сейвов. Матч закончился со счетом 1:1. Когда накануне Сербия обыграла Германию со счетом 1:0, Гана оказалась на вершине группы D перед матчем против Бундестим.

Но всякую радость немедленно подавил недовольный Салли Мунтари, который поставил команду на грань хаоса.

"После игры мы были в раздевалке, Салли… был недоволен результатом, — сказал Кингсон в интервью Max TV в Гане в июле 2020 года. — Он говорил на итальянском языке и не понимал, почему мы должны играть против Австралии с одним нападающим".

"Поэтому, когда мы вернулись в отель, пришли новости, что тренер сказал, что хочет, чтобы Салли покинул расположение команды, потому что он оскорбил его. … Он сказал, что Салли должен уйти, и мы сказали нет, он должен позволить Салли остаться — он может не выпускать его на поле, но не должен выгонять его из лагеря. Тренер все еще настаивал на том, чтобы Салли ушел, и мы продолжали умолять его, даже подключая (тогдашнего президента Футбольной ассоциации Ганы) господина Ньянтаки. Он был там, (заместитель Ньянтаки) Фред Паппо был там, включая некоторых старших игроков и переводчика тренера. Мы умоляли его. Тренер продолжал настаивать на том, чтобы Салли ушел, и если Мунтари уйшел бы, это тоже повлияло бы на нас, поэтому, наконец, я сказал ему, что если Салли уйдет, я тоже уйду".

На следующий день французские игроки полностью затмили драму в раздевалке Ганы, отказавшись тренироваться в знак протеста против того, что нападающего Николя Анелька отправили домой раньше срока из-за спора в перерыве с менеджером Раймоном Доменеком.

В отличие от французской неразберихи, ситуация в Гане разрешилась быстро. Мунтари не только разрешили остаться в команде после ультиматума Кингсона, он был первым игроком, вышедшим со скамейки запасных на 64-й минуте последнего матча группового этапа против Германии, вскоре после того, как Месут Озил забил гол из-за пределов штрафной. Германия выиграла всего 1:0, став лидером группы с шестью очками. Четырех баллов Гане было достаточно, чтобы выйти в плей-офф, опередив Австралию по разнице мячей.

Из шести африканских команд, участвовавших в групповом этапе, дальше прошла только Гана. Теперь, как и гласил их автобус, она действительно была надеждой Африки.

Хотя Гана завершила групповой этап поражением, выступление против Германии, которая впоследствии стала полуфиналистом в том году, придало "Черным звездам" уверенности.

"Это была невероятная игра, хотя мы проиграли, но немецкая команда сказала, что это была одна из самых сложных игр для них. … Смотря вперед, мы знали, что делаем все правильно, и если мы продолжим играть вместе как команда, у нас есть шанс продвинуться дальше в турнире", — говорит Джонатан Менса.

В 1/8 финала Гана столкнется со знакомым противником по чемпионату мира 2006 года — США. Четырьмя годами ранее Гана обыграла американцев со счетом 2:1, обеспечив себе место в плей-офф и отправив США домой без побед.

Гана не боялась США, и это проявилось, когда уже на пятой минуте Кевин-Принс Боатенг практически беспрепятственно открыл счет, послав мяч мимо Ховарда.

Ближе к исходу часа игры американцы восстановили паритет усилиями Клинта Демпси и Лэндона Донована — первый пенальти заработал, а второй его реализовал. США словили кураж, заставив Кингсона существенно потрудиться, чтобы команды ушли при равном счете на перерыв перед экстра-таймами.

В дополнительное время Гана снова быстро поразила ворота США, проведя головокружительную контратаку. После команда выдержала натиск американцев и выиграла со счетом 2:1. Усталые и гордые, они вышли в четвертьфинал чемпионата мира — подвиг, которого достигли только две африканские команды: Камерун в 1990 году и Сенегал в 2002 году.

"Гана — талантливая команда, и их тренер хорошо организовал игру", — сказал американский тренер Боб Брэдли после матча. "Они способны пройти еще дальше".

Джонатан Менса, и Айю не могли принять участие в четвертьфинале против Уругвая из-за перебора желтых карточек, а Кевин-Принс Боатенг был под вопросом из-за травмы подколенного сухожилия, из-за которой он досрочно закончил матч против США. К тому же, всем игравшим в 1/8 полностью восстановиться физически было практически невозможно.

"Казалось, что мы играли четыре часа", — сказал Джонатан Менса. Их будущий соперник по четвертьфиналу, Уругвай, обыграл Южную Корею 2:1 в основное время.

Однако большая усталость или опасения по поводу стартового состава не могли перевесить радость ганцев. Это был их шанс пойти дальше, чем любая другая африканская страна когда-либо и сделать это на африканской земле. Многие южноафриканцы приняли сборную Ганы как свою собственную. Африканский национальный конгресс, правящая политическая партия ЮАР, выступил с заявлением, в котором поблагодарил Гану "за спасение имиджа континента в этом турнире. … Ты наша гордость".

"Настроение в лагере было настолько высоким, потому что мы знали, что наша судьба находится в наших собственных руках, чтобы творить историю Африки и Ганы", — сказал Айю в 2020 году. "Теперь я, честно говоря, не хочу даже оглядываться на игру против Уругвая, все еще больно".

Постоянный оглушительный гул вувузел создавал впечатление, что в ту холодную пятницу вечером на стадионе Йоханнесбурга собралось даже больше, чем 84 000 человек. Из-за отсутствия Джонатана Менса и Айю, Форса впервые с матча против Сербии вышел в старте, а Мунтари, который мог бы наблюдать этот матч из дома, если бы его товарищи по команде не вмешались пару недель назад, впервые сыграл с первых минут за весь турнир.

Уругвай хорошо начал поединок, дважды вынудив Кингсона сделать роскошные сейвы. Травма Диего Лугано немного снизила уверенность уругвайцев, а Мунтари незадолго до перерыва плотным ударом поразил угол ворот. Однако роскошный удар Форлана со штрафного во втором тайме перевел игру в дополнительное время.

Как единственная команда, у которой было дополнительное время как в 1/8 финала, так и в четвертьфинале, Гана столкнулась с непростой задачей — выдержать полное изнеможение. Тем не менее, Раевац сделал только две из трех доступных ему замен — Аппиа вместо Инкума на 74-й минуте и Адийя, обладатель Золотого мяча и Золотой бутсы на прошлогоднем чемпионате мира среди юношей до 20 лет, вместо Мунтари в попытке помочь Гьяну в атаке забить победный гол.

На заключительных секундах второго тайма дополнительного времени у Ганы был последний шанс избежать серии пенальти, когда они получили право на штрафной удар на половине поля Уругвая. Муслера не лучшим образом сыграл на выходе из-за чего возник "пожар". После первого удара ганцев Суарес выбил мяч с линии ногой, но добивание пришлось на уровне несколько выше головы — сперва игровой снаряд пролетел Фусиле, а уже Суарес инстинктивно рукой выбил мяч из ворот. Решение арбитра было очевидным: удаление и пенальти.

"Я был на VIP-трибунах и сходил с ума, и я подумал: "О, черт возьми", — говорит об этом моменте Джонатан Менса.

После того, как Суарес получил красную карточку за очевидное нарушение, он в слезах покинул поле. И уже в третий раз на этом чемпионате мира Гьян готовился бить пенальти, назначенный за нарушение игры рукой.

На этот раз Гьян раскачивался взад и вперед, когда он стоял перед мячом, его глаза поглядывали из стороны в сторону. Его разбег был быстрее, чем два предыдущих, более стремительным. Подпитанный адреналином, предвкушением и напряженными нервами, он послал мяч в перекладину. Руки Гьяна тут же закрыли его лицо, в то время как Суарес, наблюдающий из входа в туннель, вместо того, чтобы закрывать лицо футболкой, вскинул руки вверх.

До этого Гьян не забил лишь один пенальти в карьере — Петру Чеху на чемпионате мира 2006 года в матче группового этапа, который Гана выиграла со счетом 2:0. Не забить такой важный пенальти для Гьяна, игрока, который с юных лет нес бремя футбольных надежд своей страны, было настоящим ужасом. И ему пришлось пережить это в самый важный момент в истории чемпионата мира не только его страны, но и всего африканского континента.

"Мы знаем, как проходят пенальти — особенно пенальти на последней минуте — как это происходит, ну вы знаете, напряжение, полный стадион, вувузелы и все такое", — говорит Джонатан Менса. "И чтобы быть в состоянии взять на себя ответственность за такой пенальти, нужно много мужества. Так что я отдаю должное Асамоа Гьяну. Он сильный парень. И в тот момент он был нашим пенальтистом, поэтому мы очень доверяли ему".

Когда Уругвай возродился, Гана была в шоке, а вувузелы каким-то образом стали громче и мощнее, Форлан начал серию пенальти, небрежно и уверенно послав мяч в сетку. Затем, демонстрируя невероятное сочетание храбрости и желания уйти от кошмара наяву, Гьян решился бить первым. Его движения стали ровными, и теперь в его глазах была непоколебимая решимость, он с некоторой наглостью пригвоздил мяч к верхнему углу.

Хотя Гьян быстро пришел в себя, его товарищи по команде — нет. Джон Менса нанес слабый удар, который Муслера с легкостью парировал. 20-летний Адийя пробил практически в то же место, что и Джон Менса, с тем же результатом. Уругвай выиграл серию пенальти 4:2, когда Себастьян Абреу забил решающий одиннадцатиметровый удар.

"Мы сделали все, что в наших силах, — говорит Джонатан Менса. "Момент с Суаресом нас очень разозлил".

Подчеркивая свою врожденную способность разжигать гнев, Суарес сказал журналистам после матча, что "рука Бога теперь принадлежит мне", имея в виду знаменитый гол Диего Марадоны рукой в ворота Англии в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года. "Я сделал сейв турнира", — добавил он.

"В тот момент он сделал это, чтобы помочь своей команде победить, хотя это было нечестно, — говорит Джонатан Менса, — но в то же время… Да, мы все знаем, весь мир знает, что он нечестный. Мы знаем, что у него было несколько инцидентов в больших играх — укус (защитника Италии Джорджио) Кьеллини (на чемпионате мира 2014 года), драка с другими игроками — это то, что мы видели, как он делал, и люди не были удивлены".

Мнения по поводу действий Суареса десятилетием спустя по-прежнему сильно разошлись. Даже среди членов той команды Ганы.

"Я не могу простить его, потому что это не было случайностью", — заявил в июле 2020 года защитник Ханс Сарпей, который начинал все пять матчей Ганы в Южной Африке с первых минут. "Он знает, что сделал. Мы плакали, а вы видите, что кто-то, обманувший нас, празднует. Как я могу его простить? Никогда. Никогда".

"Вот как выглядит патриотизм, — сказал Инкум. "На его месте, я бы поступил так же. Он сделал это, и это сработало".

Однако то, что это все еще является предметом споров, во многом объясняется тем, что это происходит в эпоху Интернета. В 1966 году Джек Чарльтон рукой отразил удар на линии ворот во время полуфинальной победной игры Англии против Португалии, а в 1990 году Марадона сделал то же самое в групповом матче против СССР. Первый завершился пенальти, реализованным Эйсебио, второй остался незамеченным официальными лицами матча. Но оба в значительной степени были забыты, а игра рукой Суареса, похоже, будет на слуху еще несколько десятилетий.

События той ночи не беспокоили никого больше, чем Асамоа Гьяна.

"Иногда, когда я один, встаю, включаю DVD и начинаю смотреть эту игру", — сказал Гьян The National в 2014 году. "Наверное, смотрел ее 20 раз. Я бы хотел, чтобы этот матч повторился снова, потому что мне действительно больно каждый раз, когда я наедине сам с собой. Это то, что я никогда не забуду. Я смотрю его снова и снова и надеюсь, что однажды я смогу изменить ситуацию и сделать людей счастливыми".

Сейчас ему 34 года, и его карьера завершается в Индийской Суперлиге, Гьян делает еще один шаг в надежде на искупление.

"Я знаю, что это то, что будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь", — сказал он TV3. "Я принимаю это, потому что я ничего не могу с этим поделать. Я поехал туда, чтобы принести славу своей стране, но в итоге стал антигероем. Я принимаю это, потому что знаю, что чувствуют люди. Все, что я говорил себе, это получить еще один шанс, потому что знал, что могу искупить свою вину, даже если не футболом, а чем-то еще. Но даже если я этого не сделаю, мои дети однажды сделают это".

У Гьяна был еще один шанс забить пенальти в важный момент Кубка африканских наций 2012 года. Это было в начале полуфинального матча Ганы против Замбии, но на него нахлынула паника, похожая на ту ночь в Йоханнесбурге. Он неуверенно подбежал к мячу и нанес низкий удар, который замбийский вратарь легко отразил. Гьян остановился посреди штрафной, оглядываясь по сторонам, как будто внезапно не узнал окружающих. Замбия выиграла 1:0.

После матча он извинился перед фанатами Ганы. "Сейчас это два самых больших пенальти в истории моей страны, и их сложно принять", — сказал он. Десять дней спустя он проинформировал ФА Ганы, что планирует "сделать временный перерыв" в выполнении международных обязанностей.

"Мистер Гьян разочарован словесными оскорблениями, которые он получил после игры за сборную страны на Кубке африканских наций 2012 года", — говорилось в заявлении ГФА.

К Кубку африканских наций 2013 года Гьян вернулся в строй, но перед турниром объявил, что больше никогда не будет бить пенальти за сборную, заявив, что мама попросила его об этом перед смертью.

Мубарак Вакасо реализовал три пенальти на турнире вместо Гьяна, но Гана проиграла полуфинал Буркина-Фасо по пенальти, при этом ни Вакасо, ни Гьян не били в послематчевой серии — первый уже был заменен, а второй, видимо, выполнил волю мамы.

Затем Гьян был капитаном Ганы на чемпионате мира 2014 года. Они выступили не лучшим образом, в том числе проиграли 2:1 своим старым противникам из США, и не смогли выйти из группы, хотя Гьян забил дважды.

Спустя пять лет Гьян наконец получил возможность пробить еще один пенальти за Гану в товарищеском матче против США в июле 2017 года. Голкипер отразил удар, а нападающий снова застыл в недоумении. С тех пор он не пробивал пенальти за Гану.

Чемпионат мира 2010 года прошел на гребне волны для ганского футбола. Улучшение по сравнению с их первым выходом на Мундиаль в 2006 году, затем возвращение домой без побед в 2014 году и непопадание на финальную часть турнира в 2018 году, надежда на стабильный успех была потеряна из-за безудержной коррупции в ганской ФА, которая привела к тому, что ФИФА вынесла пожизненный запрет на участие в футбольной деятельности бывшему президенту Ньянтаки.

То, как протекали последующие годы, сделало болезненный матч против Уругвая самым гордым футбольным достижением Ганы — немыслимо. Хотя для некоторых членов команды 2010 года это по-прежнему слишком тяжело, другие думают, что могло бы быть, если бы они вышли в полуфинал против Нидерландов вместо Уругвая.

"Это был бы большой матч, — говорит Джонатан Менса. "Мы собирались выйти на поле решительными и сильными, нам нечего было терять. Мы зашли так далеко, так что же нам терять? Ничего. Так что мы пошли и отдали бы все силы. Но, к сожалению, с нами этого не произошло".

Пейнтсил пошел еще дальше. "На мой взгляд, мы бы прошли Нидерланды и выиграли бы чемпионат мира, потому что уровень нашей уверенности был очень высоким", — сказал он ESPN. "Испания любит играть с мячом, не прямолинейна, не выполняет глупых подкатов. Она была достойной командой, но мы тоже, и этот финал был бы прекрасен".

Та сборная Испании в 2010 году была уникальной командой, в разгар исторического успеха. Но если бы она играла с первой африканской командой, вышедшей в финал чемпионата мира, и сделала это на африканской земле, смогла бы она победить? Эта мысль убирает акцент с игры рукой Суареса и перемещает его туда, где он должен быть: на исключительную команду, которая играла с радостью, мастерством, страстью и нерушимым единством. Команда, которая гордо несла надежду Африки.