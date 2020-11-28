Представляем вашему вниманию видео лучших моментов заключительного поединка главного клубного турнира Африки.
Футболисты Аль-Ахли, facebook.com/Officialahlysc
28 ноября 2020, 08:31
Аль-Ахли в девятый раз в своей истории стал обладателем африканской Лиги чемпионов, что является рекордным показателем в истории турнира.
На пути к данному трофею клуб из Каира обыграл другую египетскую команду — Замалек. Победный мяч был забит на 86-й минуте встречи.
Смотрите видео голов и обзор матча Замалек — Аль-Ахли:
Замалек (Египет) — Аль-Ахли (Египет) 1:2
Голы: Шикабала, 31 — Солейя, 5, Кафша, 86.