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Представляем вашему вниманию видео лучших моментов заключительного поединка главного клубного турнира Африки.

Аль-Ахли в девятый раз в своей истории стал обладателем африканской Лиги чемпионов, что является рекордным показателем в истории турнира.

На пути к данному трофею клуб из Каира обыграл другую египетскую команду — Замалек. Победный мяч был забит на 86-й минуте встречи.

Смотрите видео голов и обзор матча Замалек — Аль-Ахли:

Замалек (Египет) — Аль-Ахли (Египет) 1:2

Голы: Шикабала, 31 — Солейя, 5, Кафша, 86.