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Футболист перебрался в чемпионат Швейцарии.

Бывший защитник сборной Франции, Арсенала, Манчестер Сити и других клубов Гаэль Клиши продолжит свою карьеру в швейцарском Серветте. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с опытным 35-летним французом заключен на полтора года. Ему дали футболку с третьим номером.

В трансфере футболиста был заинтересован лично спортивный директор Серветта Филипп Сендерос. Дело в том, что Сендеросс — друг Клиши и бывший одноклубник француза по Арсеналу.

Последним клубом французского защитника стал Истанбул. За команду он провел 87 матчей, в которых забил три гола. Также на его счету 20 матчей за сборную Франции.