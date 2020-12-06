Другое

Из жизни ушел легендарный футболист.

Умер легендарный нападающий сборной СССР Виктор Понедельник — последний игрок победного состава на чемпионате Европы-1960.

О кончине великого футболиста в возрасте 83 лет сообщила его дочь Анастасия в своем Facebook-аккаунте.

Виктор Понедельник на клубном уровне защищал цвета Ростсельмаша и ростовского СКА.

На триумфальном чемпионате Европы футболист отметился победным голом в финальном поединке против Югославии.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!