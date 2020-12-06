Из жизни ушел легендарный футболист.
Виктор Понедельник, фото facebook.com/nastia.ponedelnik
06 декабря 2020, 00:15
Умер легендарный нападающий сборной СССР Виктор Понедельник — последний игрок победного состава на чемпионате Европы-1960.
О кончине великого футболиста в возрасте 83 лет сообщила его дочь Анастасия в своем Facebook-аккаунте.
Виктор Понедельник на клубном уровне защищал цвета Ростсельмаша и ростовского СКА.
На триумфальном чемпионате Европы футболист отметился победным голом в финальном поединке против Югославии.
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