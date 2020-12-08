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Тренер Баварии Ханси Флик опередил своего соотечественника Юргена Клоппа из Ливерпуля.

Международная федерация футбольной истории и статистики признала лучшим клубным тренером 2020 года наставника Баварии Ханси Флика — сообщил официальный сайт IFFHS.

Вместе с Баварией Флик выиграл все турниры, в которых участвовал в уходящем году: чемпионат и Кубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Флик стал лишь четвертым немецким тренером, которому достался этот приз после Отмара Хитцфельда (1997 и 2001), Юппа Хайнкеса (2013) и Юргена Клоппа (2019).

Ранее сообщалось, что лучшим вратарем 2020 года IFFHS признала Мануэля Нойера.