Тренер Баварии Ханси Флик опередил своего соотечественника Юргена Клоппа из Ливерпуля.
Ханси Флик, Getty Images
08 декабря 2020, 14:52
Международная федерация футбольной истории и статистики признала лучшим клубным тренером 2020 года наставника Баварии Ханси Флика — сообщил официальный сайт IFFHS.
Вместе с Баварией Флик выиграл все турниры, в которых участвовал в уходящем году: чемпионат и Кубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Флик стал лишь четвертым немецким тренером, которому достался этот приз после Отмара Хитцфельда (1997 и 2001), Юппа Хайнкеса (2013) и Юргена Клоппа (2019).
Ранее сообщалось, что лучшим вратарем 2020 года IFFHS признала Мануэля Нойера.