Германия

Тренер Баварии Ханси Флик прокомментировал недовольство своих коллег-соотечественников.

В отличие от тренеров Ливерпуля Юргена Клоппа и ПСЖ Томаса Тухеля, наставник Баварии Ханси Флик не видит смысла жаловаться на плотный календарь.

"На что мне жаловаться, если такова реальность? – цитирует Флика Kicker. – Альтернативы нет, но можно правильно укомплектовать команду".

"Я очень благодарен нашему спортивному директору Хасану Салихамиджичу за то, что он великолепно справляется со своей работой. То, что мы не испытываем кадровых проблем, его заслуга".

"Чтобы играть и побеждать, надо не жаловаться и говорить о том, что могло бы быть, если бы не было так, как есть на самом деле. Надо просто принять ситуацию и выработать стратегию именно для таких обстоятельств".

Ранее Клопп отметил, что причина многочисленных травм в Ливерпуле — интенсивный график, а Томас Тухель просто заявил, что такой календарь убивает футболистов.