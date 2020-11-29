Германия

Главный тренер мюнхенцев дал комментарий после матча.

Ханси Флик отметил важность трех набранных баллов в поединке против Штутгарта и похвалил соперника.

"Мы все понимаем, что сейчас мы не получим приз за красоту, но мы показываем результат. Поэтому сегодня было важно, что после пропущенного мяча мы смогли найти свою игру и в итоге увезти в Мюнхен три очка. Главное это победа, но мы знаем, что можем играть лучше.

В матче было много борьбы, Штутгарт играл очень хорошо. Для команды, поднявшейся из второго дивизиона, они демонстрируют очень привлекательный и хороший футбол. Сегодня нам было сложно. Важно, что мы не потеряли очки", — приводит слова Флика официальный сайт мюнхенцев.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Штутгарт — Бавария.