Другое

Главный тренер национальной сборной Франции во второй раз получил почетный приз.

Международная федерация футбольной истории и статистики определила лучшего тренера 2020 года среди наставников национальных сборных — сообщил официальный сайт IFFHS.

Тренер сборной Франции Дидье Дешам набрал в референдуме 100 очков, лишь на 5 пунктов опередив своего коллегу из сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Третьим стал Луис Энрике (Испания).

Дешам — четвертый французский тренер после Эме Жаке (1998), Роже Лемерра (2000) и Жака Сантини (2003), который заслужил этот приз, и четвертый же, кому удалось его выиграть более одного раза (первый раз — в 2018 году) после Висенте Дель Боске (2009, 2010, 2012, 2013), Йоахима Лева (2014, 2017) и Фернанду Сантуша (2016, 2019).

Ранее сообщалось, что лучшим клубным тренером IFFHS признала Ханси Флика.