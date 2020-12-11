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9 грудня на платформах Volia і MEGOGO відбулась перша в Україні трансляція футбольного матчу Ліги чемпіонів УЄФА між міланським Інтером та донецьким Шахтарем у роздільній здатності 4К.

Завдяки колаборації компанії Volia і медіасервісу MEGOGO шанувальники українського футболу змогли побачити трансляцію події Ліги чемпіонів високої якості у роздільній здатності 4К. Це був перший випадок в історії українського футболу, коли гра вітчизняної команди транслювалась у 4К форматі.

"Вже зараз кількість пристроїв, що підтримують 4К займає істотну частину ринку Smart-TV, по всьому світу таких пристроїв близько 557 млн і в майбутньому ця кількість буде тільки зростати. Співпраця з MEGOGO по впровадженню трансляцій у роздільній здатності 4К – це логічний крок у розвитку всього цифрового телемовлення в країні. Ми раді, що саме наші користувачі першими в Україні мали змогу відчути на собі всі переваги формату 4К при перегляді футбольних трансляцій, та ще й за участю української команди", – прокоментувала цю подію Сандра Крауіня, маркетинг директор компанії Volia.

"Перегляд спортивних подій в 4К-якості – вже тривалий час є нормальною практикою для більшості розвинених країн. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб це стало звичним і для українського глядача, тим більше при перегляді ігор наших команд. Серед всіх користувачів MEGOGO – близько 26% мають пристрої з підтримкою 4К. Значна їх кількість приєдналося до перегляду трансляції матчу Інтер – Шахтар.

Продовжуємо тримати курс на якість, адже скоро подій в 4К-якості на MEGOGO буде ще більше", – зазначає Іван Шестаков, директор зі стратегічного розвитку MEGOGO.

Вперше прототип пристрою із роздільною здатністю 4К був продемонстрований в 2004 році, а вже в 2012 році на основі технології 4К було затверджено стандарт Ultra HD. Мінімальна роздільна здатність Ultra HD – 3840 × 2160 пікселів із співвідношенням сторін 16:9. 4K Ultra HD забезпечує неймовірну чіткість зображення на екрані та більш яскраву, ніж в Full HD палітру кольорів.

Про компанію Volia:

Volia є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, який надає сучасні телекомунікаційні послуги: аналогове, цифрове, HD- і інтерактивне телебачення, високошвидкісний доступ в Інтернет, а також послуги одного з найбільших в Україні дата-центрів. Компанія пропонує до 200 телеканалів від українських і кращих міжнародних телекомпаній, онлайн-кінотеатри і бібліотеки контенту від кращих світових студій, дотримуючись усіх міжнародних норм в області авторських і суміжних прав.

Про Медіасервіс MEGOGO:

MEGOGO – це найбільший у Східній Європі медіасервіс для перегляду відео, ТВ і прослуховування аудіо. Щомісячна аудиторія – 55 млн унікальних користувачів. Каталог ресурсу – понад 150 тис годин контенту. Медіасервіс співпрацює з відомими студіями: FOX, BBC, Sony, Walt Disney, Universal, Warner Brothers, Paramount Pictures і іншими.

MEGOGO змінює звички користувачів про сучасний споживання контенту: телебачення з інтерактивними функціями, кіно і мультфільми високої якості, система рекомендації контенту на основі вподобань, власні тематичні інтерактивні канали, окремий розділ з іграми на Smart TV, тисячі аудіокниг і подкастів. MEGOGO доступний на телевізорах з функцією Smart TV, медіаплеєрах, приставках Apple TV, Android TV, ігрових консолях, смартфонах і планшетах на базі iOS і Android, а також на комп’ютерах.

MEGOGO – це провайдер розваг, у якого завжди є чим зайняти свого користувача.

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