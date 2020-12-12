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У суботу, 12 грудня, о 12:00 стартує груповий етап фінальної частини відбору до національної збірної команди України з кіберфутболу у дисципліні Pro Evolution Soccer.

У перший день дводенних фінальних змагань пройдуть поєдинки за участю восьми переможців онлайн-кваліфікацій, розподілених на дві групи по чотири учасники.

У групі 1 найсильнішого виявлятимуть Олексій Alekssisss Богдяж, Сергій Sergobibika Марченко, Сергій EverlasT_UA Аксьонов та Ігор ighor_8 Любчак. У групі 2 за перше місце боротимуться Костянтин evolution_od Дем’яненко, Максим Makson_AAA Андрасюк, Артем kylethewalker Паламарчук та Віталій bydbprosche Литвинов.

Груповий етап пройде за коловою системою, кожен зіграє з кожним два матчі. За перемогу нараховуватимуться три бали, а за нічию — один бал.

До плей-офф, ігри якого пройдуть у неділю, вийдуть по два гравці з кожної групи з найбільшою кількістю набраних очок.

Дивись усі матчі групового етапу фіналу відбору до збірної України з кіберфутболу на офіційному YouTube-каналі Української асоціації футболу!

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