Защитник сборной ЮАР и Мамелоди Сандаунз Мотджека Мадиша погиб в ДТП. Об этом сообщает издание Times Live.

По информации источника, 25-летний футболист вместе со своим товарищем возвращались домой, и их автомобиль врезался в столб, в по загорелся.

Одного из мужчин выбросило из салона, а тело второго зажало металлом и сгорело. ДТП произошло в пригороде столицы ЮАР Йоханнесбурге.

Отметим, что пресс-служба Мамелоди Сандаунз пока еще не подтвердила факт гибели футболиста, но сообщила, что выпустит заявление в ближайшее время.

Unfortunate reports regarding Madisha



We have become aware of certain media reports concerning Motjeka Madisha and will make an announcement in due course.