Футболисту было всего 25 лет.
Мотджека Мадиша, Backpagepix
13 декабря 2020, 23:59
Защитник сборной ЮАР и Мамелоди Сандаунз Мотджека Мадиша погиб в ДТП. Об этом сообщает издание Times Live.
По информации источника, 25-летний футболист вместе со своим товарищем возвращались домой, и их автомобиль врезался в столб, в по загорелся.
Одного из мужчин выбросило из салона, а тело второго зажало металлом и сгорело. ДТП произошло в пригороде столицы ЮАР Йоханнесбурге.
Отметим, что пресс-служба Мамелоди Сандаунз пока еще не подтвердила факт гибели футболиста, но сообщила, что выпустит заявление в ближайшее время.
Мадиша выступал за Сандаунз с 2016 года. С того времени он сыграл 80 матчей за клуб и 13 за сборную ЮАРа.