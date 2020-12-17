Другое

Окончательное решение касательно данного нововведения в футболе будет приниматься после консультаций с экспертами и заинтересованными сторонами.

Международный совет футбольных ассоциаций провел ежегодное совещание по видеосвязи, во время которого поднялся вопрос о введении в футбол дополнительных замен в тех случаях, если игрок получил в матче травму головы.

Как сообщает официальный сайт IFAB, после длительных совещаний и обсуждений, экспертной комиссией было принято решение о начале тестирования данного нововведения с января 2021 года.

Таким образом, у тренерского штаба того или иного клуба будет возможность провести дополнительную замену футболиста, получившего во время матча травму головы.

Конфедерации, национальные футбольные ассоциации и организаторы соревнований, заинтересованные в принятии участия в тестировании этого нового правила, должны подать соответствующие заявки в FIFA и IFAB.

Стоит также отметить, что IFAB одобрил продление временного правила, которое позволяет клубам делать пять замен в течение одного поединка. Оно будет действовать как минимум до конца следующего года.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!