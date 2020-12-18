Германия

Польский форвард высказался о получении награды "Лучший футболист года" по версии FIFA.

На ежегодной церемонии награждения лучших футболистов и руководителей команд в уходящем году, которая проходит под эгидой Международной федерация футбола (FIFA), нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски был признан лучшим игроком 2020 года.

"Я очень горд и очень доволен. Это большой день для меня и моего клуба. Я должен сказать Спасибо. Эта награда принадлежит моим товарищам по команде и тренерам «Баварии» и сборной Польши".

"Когда ты становишься обладателем такой награды в эру Месси и Роналду, то она значит невероятно много. Это замечательное ощущение".

"Эта награда является подтверждением того, что независимо от того, откуда ты и как тебя зовут, важно то, что ты показываешь. Мы выиграли все, что только можно было", — приводит слова Левандовски официальный сайт Баварии.

В сезоне-2019/20 польский нападающий сумел отметиться 55-ю забитыми мячами за 47 сыгранных поединков, а в новом футбольном году развил результативную серию 18-ю голами за 17 матчей. По данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 60 млн евро.

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