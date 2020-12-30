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Football.ua выделяет самые интересные и самые реальные сделки, которые могут состояться в ближайшее время.

Первого января в странах Европы начнут открываться очередные трансферные периоды, и клубы приступят к оформлению сделок.

Футбольные болельщики всегда с особым интересом ждут крутых сделок и громких переходов, и есть все основания полагать, что этой зимой мы не останется обделенными вниманием. Как минимум несколько громких переходов обязательно состоятся. Давайте же традиционно выделим самые реальные из них.

Роман Яремчук, из Гента в топ-чемпионат

Яремчук перерос уровень Гента и ему пора делать шаг вперед. Сам футболист уже давно готов и ждет этого, но клуб ожидает подходящее предложение в надежде выручить за украинца около 10 миллионов евро. Именно трансферная стоимость Романа — главная причина того, что он до сих пор в Бельгии.

10 миллионов — вроде бы и не такая огромная сумма, но Яремчук будет для нового клуба легионером без опыта игры в больших клубах и больших чемпионатах. По последним слухам, Яремчука активно торгует Рома и трансфер может осуществиться уже в ближайшее время. Все, что для этого нужно — это желание "джалоросси" и их деньги.

Сумма сделки (потенциальная): 10 миллионов евро

Вероятность трансфера: 50%

Деле Алли, из Тоттенхэма в ПСЖ

Алли перестал быть основным игроком Тоттенхэма после прихода Жозе Моуриньо, и это не может устраивать футболиста. Четыре матча в АПЛ и 74 минуты в целом — явно не тот результат, которого ждал 24-летний футболист почти к середине сезона.

Португальский тренер не особо рассчитывает на англичанина и это вполне может привести к трансферу уже этой зимой. Или аренде. Если Маурисио Почеттино все-таки возглавит в ПСЖ, то явно напрашивается трансфер Алли, с которым Почеттино работал в Тоттенхэме.

Сумма сделки (потенциальная): 50 млн евро

Вероятность трансфера: 40%

Поль Погба, из Манчестер Юнайтед в Ювентус

Ни один тренерский штаб Манчестер Юнайтед так и не научился использовать Поля по максимуму. Нет сомнений, что Погба — невероятный талант, но игра француза в футболке манкунианцев вызывает лишь разочарование. Понятно, что Поль все равно делает разницу на поле, но он способен приносить намного больше пользы.

А недавно ситуация еще больше обострилась, когда агент Поля Мино Райола заявил, что между Погба и МЮ все кончено. Тут же пошли слухи о Ювентусе и желании игрока немедленно покинуть Манчестер. Возможно, сейчас мы с вами наблюдаем за последними матчами француза в красной футболке.

Сумма сделки (потенциальная): 60 миллионов евро

Вероятность трансфера: 25%

Давид Алаба, из Баварии в...

Лакомый кусочек для топ-клубов. У Алабы летом заканчивается контракт с Баварией, и он не намерен подписывать новый. Давид наверняка покинет нынешний клуб и, вполне возможно, уже зимой. Это будет последним шансом для Баварии выручить деньги за футболиста, который прямо сейчас, к слову, является одним из лучших исполнителей на своей позиции.

Самые реальные варианты для 28-летнего австрийца прямо сейчас — Реал и Барселона. Этим клубам необходим центральный защитник и подписание Алабы выглядит в этом контексте просто идеальным вариантом. Если же не удастся договориться с новым клубом сейчас, то переход Давида следует ожидать уже летом.

Сумма сделки (потенциальная): 15-20 миллионов евро

Вероятность трансфера: 50%

Виктор Коваленко, из Шахтера в Аталанту

Виктору Коваленко на протяжении всей карьеры изрядно достается. Его нещадно критикуют фанаты, часто его не по достоинству оценивают СМИ. Но Виктор продолжает работать и факт интереса со стороны Аталанты и Ромы — подтверждение того, что он движется в правильном направлении. У Коваленко уже летом истекает контракт с Шахтером, отчего вышеперечисленные клубы и начали охоту за украинцем.

Будущие месяцы — пожалуй, последний шанс Шахтера получить деньга за одного из лучших воспитанников клуба последних лет. Что же лучше для самого Виктора? Конечно же, очень хочется увидеть Коваленко в топ-чемпионате. Аталанта видится идеальным вариантом, ведь там ему с адаптацией поможет партнер по сборной Украины Руслан Малиновский. Ждем новостей!

Сумма сделки (потенциальная): 5 миллионов евро

Вероятность трансфера: 30%

Массимилиано Аллегри в Арсенал

Арсенал трещит по швам, и у руководства клуба может лопнуть терпение. У Микеля Артеты есть кредит доверия, однако пребывание во второй части турнирной таблицы АПЛ — это перебор. Да, благодаря победам в двух последних матчах с Челси и Брайтоном "канонирам" удалось немного улучшить свое положение, но тем не менее, как бы много и долго не говорили о том, что Микелю доверили полное строительство новой команды в Лондоне, его увольнение может произойти в любой момент.

Кто же может заменить Артету в случае увольнения? Напрашивается вариант с Массимилиано Аллегри, который неоднократно заявлял о намерении поработать с клубом АПЛ. Приходить в кризисную команду — то еще удовольствие, однако это отличный вызов для отдохнувшего и набравшегося сил Аллегри. Тренеру, которому еще есть что доказывать.

Сумма сделки (потенциальная): -

Вероятность трансфера: 20%

Мемфис Депай, из Лиона в Барселону

Рональд Куман после прихода в Барселону сразу обозначил свои цели — это Мемфис Депай и Жоржиньо Вейналдум. Тренер хотел соорудить в новой команде нечто подобное на сборную Нидерландов, но ни одну из этих сделок Барсе провернуть не удалось. Тем не менее, Куман не отказался от этой идеи и просил клуб вернуться к переговорам зимой.

У обоих игроков летом заканчиваются контракты с нынешними клубами, но если подписание Вейналдума клуб планирует отложить до лета (в первую очередь, из-за сложных отношений Барселоны и Ливерпуля), то Депай может оказаться в столице Каталонии уже в январе. К счастью для Барселоны, тратить большие деньги на игрока не придется, ведь сейчас Лион не будет задирать нос и захочет выручить на Мемфисе хоть что-то. По факту же, Барса может получить игрока топ-уровня за смешные деньги.

Сумма сделки (потенциальная): 5-10 миллионов евро

Вероятность трансфера: 80%

Андрей Ярмоленко, из Вест Хэма в Эвертон или другой клуб

Период Андрея Ярмоленко в Вест Хэме выходит скомканным. На 100% раскрыться в Лондоне и стать основным нашему игроку мешают частые травмы, но когда украинец выходит на поле, то упрекнуть его в плохой игре не представляется возможным. Андрей старается и помогает команде, насколько это реально в принципе. Тем не менее, боссов Вест Хэма не может устраивать тот факт, что один из самых высокооплачиваемых футболистов (Ярмоленко получает 7 млн евро в год) не играет в основе.

Так что, в случае предложения от другого клуба Ярмоленко вполне может сменить клубную прописку. В прессе несколько раз мелькала информация об Эвертоне, но очень сложно представить, что Ярмоленко может получать регулярную игровую практику в той мощной команде, которую построил Карло Анчелотти. Тем не менее, будем верить в лучшее развитие событий для Андрея и держим в голове уход в другой чемпионат.

Сумма сделки (потенциальная): 10 миллионов евро

Вероятность трансфера: 20%

Кристиан Эриксен, из Интера в ПСЖ, Реал, Арсенал

Уже можно констатировать — карьера Эриксена в Италии не заладилась. Его трансфер из Тоттенхэма в Интер оказался провальным. Руководство "нерадзурри" и главный тренер команды Антонио Конте уже не скрывают правды — Эриксен выставлен на трансфер и в ближайшее время покинет команду. Сейчас Кристиан находится в поиске клуба и привлекательного контракта.

Он по-прежнему входит в число топ-игроков и стоит немаленьких денег. Да и возраст позволяет ему провести на хорошем уровне еще минимум лет пять. Какие у него варианты? Здесь похожая ситуация с Эриксеном. Если Маурисио Почеттино возглавит ПСЖ, то трансферы Алли и Эриксена будут вполне логичными. Также были слухи об Арсенале и Реале. Остается немного подождать.

Сумма сделки (потенциальная): 30-40 миллионов евро

Вероятность трансфера: 80%

Лионель Месси подпишет предварительный контракт с Ман Сити или ПСЖ

Это бомба замедленного действия, которую вряд ли удастся обезвредить. Если бы у Месси была возможность, он бы еще летом сбежал из Барселоны куда подальше. Но не вышло и Лео остался в родном месте еще на год. Что же будет летом? Наиболее вероятный вариант — уход аргентинца, ведь он давно не чувствует себя счастливым в клубе и открыто презирает руководство.

Один момент, который может всё изменить — это грядущие выборы, на которых Барселона получит новое руководство. Далеко не факт, что боссы найдут подходящие слова для Лео, чтобы его удержать, но тут надо задаться вопросом — нужно ли это сторонам вообще? Возможно, их путям пора разойтись? Лео получит желаемое, а Барса заметно разгрузит клуб и сможет двигаться дальше. Уже без его величества Лионеля Месси.

Что может в этой истории взорвать рынок? Подписание Месси предварительного контракта с новым клубом. Реально ли это? Маловероятно, но реально. Почему маловероятно? Кажется, что такой человек, как Лео будет решать подобные вопросы после завершения сезона. Однако этот год давно дал нам понять — возможно всё.

Сумма сделки (потенциальная): -

Вероятность подписания: 10%