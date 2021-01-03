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Football.ua рассказывает о тех, кто добился серьезного прогресса.

В минувшем 2020 году футбольный мир в очередной раз узнал о молодых талантах, которые уже вскоре будут определять игру №1. Кто-то же из более старших футболистов смог раскрыться по-новому и заставить взглянуть на себя под иным углом. Football.ua предлагает вспомнить тех, кто добился внушительного прогресса в 2020.

Камавинга, Фати, Сака, Рис Джеймс и Беллингем не остались без нашего внимания, но все же они входили в 2020 год уже в статусе игроков, которые сделали серьезный рывок в своем развитии. Также хотелось бы упомянуть Мукоко, Адамса, Вирца и Гилмора, которым еще предстоит поработать, чтобы раскрыться сполна.

Анхелиньо

Начнем с не самого молодого футболиста, который совершил скачек в развитии в большей степени благодаря переходу в новую команду. Анхелиньо в январе этого года перебрался в Лейпциг на правах арендного соглашения, а уже вскоре "быки" выкупили его на полноценной основе. Испанец быстро адаптировался к модели игры Нагельсманна и стал определяющим футболистом.

Анхелиньо действует по всему флангу Лейпцига, успевая быть продуктивным и в обороне, и угрожать воротам соперника в атаке. Так, на счету испанца в текущем сезоне восемь голов и шесть ассистов за двадцать поединков. Как вам такое?

Защитник удивляет умением оказываться в нужном месте в нужное время и просто-таки неимоверной стартовой скоростью, которая из раза в раз дает ему преимущество над соперниками. Испанец идеально вписался в систему и стал ее важным элементом.

Кертис Джеймс

Кертис Джонс начал подпускаться к матчам Ливерпуля еще в прошлом сезоне, забив гол в шести матчах, сыграв небольшую роль в успехе Ливерпуля.

В этом же сезоне 19-летний полузащитник совершил прогресс благодаря увеличенному количеству игрового времени, проведя пять матчей в Премьер-лиге и четыре в Лиге чемпионов, впечатлив своими выступлениями как болельщиков, так и критиков.

В матче с Аяксом игрок забил победный гол, который гарантировал Ливерпулю выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В процессе Джонс стал третьим самым молодым бомбардиром клуба в соревновании.

Алессандро Бастони

После своего дебюта за Аталанту в сезоне-2016/17, Алессандро Бастони превратился в одного из самых многообещающих молодых итальянских защитников.

21-летний игрок, который сейчас выступает за Интер, впечатлил в этому году своим умением выбрать позицию, тактическим мастерством и вкладом в игру. Он забил два гола в успешной кампании Интера в Серии А в прошлом сезоне, где "нерадзурри" отстали всего на очко от Ювентуса.

Антонио Конте доверяет молодому итальянцу даже больше, чем более опытным игрокам. Центральный защитник, в свою очередь, благодарит своего тренера:

"Я очень доволен, потому что думаю, что сильно вырос благодаря Конте. Я здоров и морально, и физически, он вселяет в меня большую уверенность".

Педри

Педри — один из самых известных игроков, вышедших из знаменитой академии Ла Масия в Барселоне за последние годы. Игрок, которому недавно исполнилось 18 лет, уже забивал в Ла Лиге и Лиге чемпионов в очень непростом сезоне для клуба под руководством нового тренера Рональда Куман.

Выступления Педри уже заслужили сравнение с Лионелем Месси. Универсальность и тактическая гибкость игрока позволяют Куману использовать его на любом фланге, в том числе в качестве центрального нападающего.

Также стоит отметить, что он произвел впечатление на всех своим мастерством владения мячом и способностью определять темп игры команды, несмотря на молодые годы.

Доминик Калверт-Льюин

Калверт-Льюин уже довольно долгое время находится на виду и периодически радовал голами болельщиков Эвертон, но в новом сезоне англичанин раскрылся еще больше и сделал заявку на звание топ-футболиста, который является действительно определяющей фигурой в Эвертоне Карло Анчелотти.

Футболиста вряд ли можно назвать уникальным талантом — Калверт-Льюин просто очень качественно делает свою работу. Классическая "девятка" демонстрирует мощь, скорость и отличный выбор позиции в чужой штрафной площади. На его счету 14 голов и результативная передача в 16 поединках за "ирисок" в этом сезоне.

Англичанин очень комфортно чувствует себя в окружении таких футболистов, как Ришарлисон, Хамес, Сигурдссон, которые умело доставляют ему мяч в чужую штрафную площадь.

Джованни Рейна

Боруссия Дортмунд славится своим умением находить и выращивать талантливых футболистов, за которыми гоняются топ-клубы. За ещё довольно молодыми Холандом и Санчо можно упустить Джованни Рейну, который набрал отличную форму и уже востребован на трансферном рынке.

При переходе парень руководствовался опытом других молодых футболистов, которые очень быстро раскрыли свой потенциал в Дортмунде. В этом сезоне он отметился четырьмя годами и шестью результативными передачами в 22 поединках за Боруссию.

Молодые дарования из Украины

Минувший год принес много новых имен и в украинский футбол. Те парни, которые становились чемпионами мира постепенно переходят во взрослый футбол, а к ним также подключились и другие талантливые футболисты. Пока что сложно сказать, что кто-то выстрелил и засверкал на карте европейского футбола, но претендентов на это уже в следующем сезоне много.

Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Илья Забарный, Александр Сирота, Руслан Нещерет, Александр Тымчик довольно быстро стали важными футболистами в своих клубах, а также быстро попали на радары тренерского штаба сборной Украины.

Также не стоит забывать и о прогрессе Николая Шапаренко, который словно получил второе дыхание с приходом Мирчи Луческу. Ждём, что уже в следующем сезоне все они будут востребованы в серьезных европейских клубах.