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Украинец получил первую красную карточку в высшем дивизионе.

Нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук получил прямую красную карточку в матче 19-го тура чемпионата Бельгии против Кортрейка.

Украинец оставил свою команду в меньшинстве на 22-й минуте при счете 0:0.

25-летний форвард двумя руками толкнул находящегося без мяча Петара Голубовича.

Данное удаление стало первым для Яремчука в высшем дивизионе. До сегодняшнего дня он лишь однажды получал красную карточку – в 2013 году в составе Динамо-2 в первой лиге Украины.