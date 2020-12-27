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Майкон, похоже, не ожидал, что перебросит своего же вратаря.

В рамках 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Наср сыграл в результативную ничью с Дамаком (2:2).

На 48-й минуте произошел забавный эпизод. Бразильский защитник Аль-Насра Майкон пытался скинуть мяч головой своему вратарю, а тот, в свою очередь, далеко вышел из ворот и не контролировал ситуацию. Автогол года?

Отметим, что лучшее время Майкона прошло в Порту и Галатасарае. Также он поиграл в Бразилии за Сан-Паулу, Крузейру и в Португалии за Насьонал.

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