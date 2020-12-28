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Поединок между лидерами катарской Лиги Звезд завершился большим количество голов.

В рамках одиннадцатого тура катарской Лиги Звезд проходил поединок между двумя командами из лидирующей группы, в котором уже по итогам первого тайма было забито сразу пять мячей. Автором одного из них, к слову, стал хорошо известный болельщикам киевского Динамо бразильский полузащитник Дуду.

После перерыва эмоции не сошли на нет, поэтому команды продолжили голевую перестрелку, увенчавшуюся блестящим проходом Мохаммеда Мунтари мимо защитников в правом фланге чужой штрафной на последней минуте основного времени.

Аль-Ахли Доха — Лехвия 3:5

Голы: аль-Халфан, 2, Эль-Жар, 45+5 (пен.), 67 — Дуду, 5, Яссер, 8, Эдмилсон, 12, Али, 56, Мунтари, 90.

Аль-Ахли Доха: Наим — Бенсон (Рабах, 88), Диаме, Маджид, Лоури (Альбасси, 20) — Эбрахими, Кадри — Эль-Жар, аль-Халфан (аль-Шаршани, 76), Шехата (Мохамед, 88) — Умару.

Лехвия: аль-Бакри — Мохаммад, Муса, Яссер, аль-Брейк — Будиаф, Мохаммед (аль-Ахрак, 46) — Эдмилсон, Луис (Бенатиа, 90+2), Дуду — Али (Мунтари, 76).

Предупреждения: Муса, Яссер, Луис.