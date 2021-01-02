Бельгийский голкипер дал совет младшим игрокам.
Тибо Куртуа, getty images
02 января 2021, 12:57
Тибо Куртуа считает, что молодым игрокам не стоит обращать внимание на общественное мнение и читать о себе в социальных сетях.
"Самая большая ошибка молодых футболистов — они заходят в социальные сети, чтобы посмотреть, что о них пишут", — приводит слова бельгийского голкипера Mundo Deportivo.
Тибо Куртуа в этом сезоне провел 22 поединка, в которых пропустил 24 гола. Восемь матчей закончились без пропущенных мячей.
Ранее бельгиец очень высокого оценил молодого украинца Андрея Лунина, назвав того великим.