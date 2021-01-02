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Бельгийский голкипер дал совет младшим игрокам.

Тибо Куртуа считает, что молодым игрокам не стоит обращать внимание на общественное мнение и читать о себе в социальных сетях.

"Самая большая ошибка молодых футболистов — они заходят в социальные сети, чтобы посмотреть, что о них пишут", — приводит слова бельгийского голкипера Mundo Deportivo.

Тибо Куртуа в этом сезоне провел 22 поединка, в которых пропустил 24 гола. Восемь матчей закончились без пропущенных мячей.

Ранее бельгиец очень высокого оценил молодого украинца Андрея Лунина, назвав того великим.