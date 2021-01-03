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Концовка чемпионата в местной лиге получилась жаркой.

В поединке последнего тура чемпионата Боливии Блуминг на своем поле уступил Стронгесту со счетом 3:1.

Примечательно, что под самый занавес встречи болельщики хозяев принялись кидать на поле посторонние предметы, а также петарду, из-за чего пострадал один игрок.

По итогу, сначала отношения между собой начали выяснять команды, а затем к ним подключились болельщики. Арбитр, в свою очередь, удалил по одному игроку из состава каждой команды.

К слову, Стронгест так и не смог стать чемпионом страны, отстав от лидера на один балл.