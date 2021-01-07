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На юлианское Рождество вспоминаем игроков, которые после футбола выбрали путь веры.

Завершение карьеры – очень тревожный момент для любого футболиста, ведь в этот миг всегда возникает закономерный вопрос: "что дальше?".



Одни выбирают путь тренера, другие – селекционера, агента и кого-либо еще при футболе, третьи – открывают свой бизнес (а наша статья покажет, что порой он, что называется, "прогорает"), будь он футбольный или не очень, ну а некоторые уходят в веру и посвящают себя служению Богу. Да, такие случаи встречаются довольно редко, но они есть, и в этой рождественской статье мы их дружно вспомним.



Анатолий Раденко





"Задачи и тренера, и священника во многом схожи: они призваны делать так, чтобы люди становились лучше".

Коренной дончанин, воспитанник и легенда Шахтера, обладатель Кубка СССР 1980, серебряный призер молодежного чемпионата мира 1979 и чемпион Европы среди молодежи 1980 года в составе сборной страны. Успел он повыступать и за ряд других советских клубов, включая московское Торпедо.



После завершения карьеры этот полузащитник, как и подобается, ступил на тренерскую стезю, начав со второй команды "горняков" и успев поработать еще в луцкой Волыни, саратовском Соколе и Полиграфтехнике, которая ныне успешно именуется Александрией. Период работы в Луцке стал для Анатолия особенным – именно в этом городе он крестился.



В 2004-ом, через несколько лет после этих вояжей, он вернулся в родной клуб, где работал тренером детской школы. Проработал там недолго, затем с головой уйдя в религию, и в 2009-ом (как символично – в год, когда главный клуб его жизни выиграл Кубок УЕФА!) 8 октября рукоположившись в сан дьякона православной церкви, а 7 ноября – в священники. Через пару лет после этого отец Анатолий заявил, что футбол ему теперь маловажен…

Андрей Кирлик

Хмельничанин Андрей Кирлик поиграл во множестве украинских команд от родного Подолья до еще не ставшего звездным харьковского Металлиста (причем в Харькове – в два захода), но настоящим любимцем публики, да к тому же капитаном команды, стал в Одессе, где защищал цвета Черноморца.



Еще будучи футболистом (а играл он, к слову, на позиции полузащитника) Андрей заочно закончил Одесскую духовную семинарию, и без оглядки на режим футболиста всегда придерживался религиозных постов. Ну а на предложения партнеров сыграть в карты он всегда отвечал россказнями про бесов.



Едва закончив футбольную карьеру, в марте 2009-го года, то есть за половину с лишним года до Раденко (пусть и разница между ними 15 лет "в пользу" дончанина), Кирлик высвятился на дьякона, чуть позже – на священника УПЦ МП. 30 декабря 2013 года он провел поминальную службу легенды Черноморца и московского Спартака Ильи Цымбаларя, а 2 сентября 2014-го года, на День города, освятил открытие сквера "История футбола".

Андрей Несмачный

Андрей Несмачный стал не священником, а проповедником Свидетелей Иеговы. Это чуть другая история, но не упомянуть о ней мы не можем. Тем более, что видео, где в прошлом многолетний левый оборонец киевского Динамо и национальной сборной Украины, а затем эксперт ПРОфутбола рассказывает о том, как его "использовал мир Сатаны" и сделал "выжатым как лимон", в свое время облетело весь Интернет. Кстати, проходило сие действие, как и многие сборища Свидетелей Иеговы, на стадионе НСК Олимпийский…





Версии, как "брат Несмачный Андрей из собрания Вишенки" попал в сие лоно, у него самого разнятся. То он говорит (и на видео в том числе), что первой "истину" познала его мать, затем пришел и отец, ну а его родители начали просто брать на собрания, где ему поначалу не очень-то и нравилось. Вторая версия – все дело в няне его дочери, которая наставила на подобный путь их с женой. Хоть бы с собой разобрался, Господи…



Из-за своей конфессиональной принадлежности Несмачный, как и все Свидетели Иеговы, не отмечал никаких праздников. Партнер Андрея по команде и сборной Артем Милевский рассказывал: "Семин поздравил его с днем рождения: "Андрей, с Днем рождения!". А он такой: "Нет, Юрий Палыч, меня не надо поздравлять. Мы праздники не отмечаем". А Семин: "Андрюша, что с тобой случилось?!". И все – он ушел в сторону"



Многолетний и, смело можно сказать, легендарный администратор киевского Динамо Александр Чубаров рассказывал о Несмачном и Семине и такую историю: "Мы приехали командой в Иерусалим и пошли к гробу Иисуса Христа. Несмачный перекрыл дорогу Юрию Семину и кричит: "Палыч, не идите туда. Это неправда, выдумка. Не идите туда!". Палыч попросил его успокоиться. После этого посадил на лавку и почти не выпускал на поле. Это сильно повлияло на его дальнейшую карьеру в Динамо".

Ну и вдогонку ко всему Андрей никогда не пел гимн Украины, объясняя это так: "Наша религия не позволяет нам делать из кого-то идола, а тем более флаг или гимн, или держать руку на сердце. Вся честь и слава принадлежит Богу, то есть Иегове…".

Гэвин Пикок





Священники и проповедники у нас уже были (хотя один священник внизу еще случится, хоть и с иной деноминации, нежели Раденко и Кирлик), и поэтому сейчас переходим к пасторам. Гэвин Пикок в методистской церкви стал именно им, и сейчас занимается этой деятельностью в канадском Калгари (переехал в Канаду он в 2008-ом), предварительно закончив колледж Ридли-Холл в Кембридже, где изучал теологию.





Что о нем можно сказать как о футболисте? Неплохой был атакующий хавбек. Список клубов тоже вполне приемлемый – КПР, Ньюкасл, а также пусть еще и "доамбрамовичевский", но Челси. После окончания карьеры сначала работал футбольным экспертом на BBC, а потом – уже сами знаете…



Тарибо Уэст





- "Бог сказал мне, что я должен играть".

- "Странно, что мне он ничего подобного не говорил".



Выше – диалог нигерийского защитника Тарибо Уэста с Марчело Липпи во время выступлений этого всегда отличавшегося дивными прическами неординарного человека за миланский Интернационале. Кстати, именно в этой команде он выиграл и самый значимый трофей в своей карьере – Кубок УЕФА 1997/1998, где получил в финальной игре против Лацио прямую красную на 82-й минуте. Правда, тренировал "нерадзурри" тогда еще вовсе не Липпи, а Луиджи Симони.



Кроме того африканец, который, как и его многие "коллеги по континенту" недавно был обвинен в поддельном возрасте (этакий Джозеф Минала былых годов) поиграл за Осер, где выиграл Кубок Франции, за другой миланский клуб, который красно-черный, за Кайзерслаутерн, сербский (а тогда формально еще сербочерногорский) Партизан и множество клубов поскромнее, закончив карьеру в 2007-ом. В 2004-ом, кстати, мог перейти и в уже потерявший былые позиции московский Спартак, но давайте позволим себе пошутить и скажем, что Бог уберег.





Во время апеннинского этапа карьеры у него, как говорили итальянские СМИ, были мысли стать священником в одной из церквей на Севере страны, но он выбрал путь пастора. "Слово Божье" несет в свет в Англии, а на родине помогает.



Филип Малрин

Этот североирландец во многом по своей вине никогда не был звездным футболистом, хотя имел отличные задатки. В молодежной команде Манчестер Юнайтед он играл вместе с Девидом Бекхэмом, братьями Невиллами и Ники Баттом и выиграл Кубок Англии среди игроков своего возраста, но стать одним из "птенцов Ферги" ему было не суждено.



За основную команду "манкунианцев" он сыграл лишь раз (правда, отбегал все 90 минут в матче против Барнсли в мае 1998-го в возрасте 20-ти лет), затем проведя шесть лет в Норвиче. У игрока были огромные проблемы с режимом и дисциплиной, что, о неожиданность, повлияло на ход карьеры. Затем Филипа еще и травмы начали мучать, ну а вишенкой на торте стали финансовые трудности – такие редкие для футболистов.



Сначала Малрина откровенно кинула на деньги модель Николь Чэпман, а затем он неудачно вложился в бизнес. Итогом стал путь к вере, закончившийся учебой в Папском университете Святого Креста в Риме и получением в 2016-ом году сана римо-католического дьякона, а затем священника. Если кто не знает, среди священников западного обряда действует обет безбрачия, так что и семейной жизни Филип себя добровольно лишил. К тому же он принял и еще один обет — бедности.

Глеб Скрипченко, Football.ua