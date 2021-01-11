Футболист отличился голом за Брюгге.
ФК Брюгге
11 января 2021, 00:24
В рамках 30-го тура чемпионата Бельгии Сент-Трюйден дома уступил Брюгге (1:2).
На 13-й минуте гостей вперед вывел новичок Бас Дост. Голландец воспользовался передачей от де Кателаере и переиграл вратаря.
Этот матч для Доста стал дебютным в составе Брюгге. Он отличался в дебютном матче за последние четыре клуба (за Вольфсбург, Спортинг и Айнтрахт).
Отметим, что украинец Эдуард Соболь вышел на эту игру в старте, но был замене на 74-й минуте. Другой украинец Александр Филиппов не попал в заявку Сент-Трюйдена.
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