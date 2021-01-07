Лига Европы

Будущий соперник Динамо арендовал Стефано Денсвила.

Брюгге и Болонья согласовали аренду до конца сезона-2020/21 центрального защитника Стефано Денсвила — сообщил официальный сайт будущего соперника Динамо по 1/16 финала Лиги Европы.

Летом 2019 года Болонья купила Денсвила у Брюгге за 6 миллионов евро, и вот теперь голландец, который выиграл вместе с Брюгге два чемпионата, Кубок и два Суперкубка Бельгии, вернулся, чтобы усилить команду.

За свою карьеру воспитанник Аякса выступал за Аякс (39 матчей во всех турнирах, 3 гола), Брюгге (177, 10) и Болонью (33, 0).

Ранее состав Брюгге усилил таранный форвард Бас Дост.

Динамо сыграет с Брюгге 18 февраля в Киеве и 25 февраля в Брюгге.