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Бельгиец планирует вернуться в свой первый клуб.

Нападающий миланского Интера Ромелу Лукаку рассказал о своих планах на футбольную карьеру.

"Я всегда говорил, что моим последним клубом будет Андерлехт. И в нем я буду не игроком второго плана, а футболистом, который находится в отличной форме", – цитирует Лукаку Het Laatste News.

Андерлехт является первым клубом форварда "нерадзурри". Бельгиец выступал за него в 2010-2012 годах.

Ранее сообщалось, что Лукаку забил 50 голов за 70 матчей в Интере.