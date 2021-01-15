Всего Минск покинуло шесть футболистов.
Евгений Рыжук, ФК Минск
15 января 2021, 11:59
Белорусский ФК Минск принял решение расстаться с шестью футболистами. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В частности, в данный список попали три украинца: защитник Дмитрий Рыжук (23 матча, 1 гол) и полузащитники Александр Васильев (23 матча, 9 голов и 1 голевой пас) и Владислав Насибулин (19 матчей и 1 гол).
Отметим, что на данный момент в команде остался один украинец Евгений Чаговец, выступающий за Минск с 2019 года.
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