Украинец попал в довольно необычный рейтинг.
Роман Яремчук, ФК Гент
30 декабря 2020, 20:44
Издание VoetbalPrimeur представило рейтинг самых противоречивых личностей в бельгийском футболе в 2020 году.
В топ-50 вошел украинский форвард Гента Роман Яремчук, занявший 38-е место.
Его включили в рейтинг из-за конфликта с бывшим главным тренером "буйволов" Ласло Болони, и выраженного желания покинуть клуб.
Также напомним, что недавно Яремчук получил первую красную карточку в высшем дивизионе за толчок соперника.