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Украинец попал в довольно необычный рейтинг.

Издание VoetbalPrimeur представило рейтинг самых противоречивых личностей в бельгийском футболе в 2020 году.

В топ-50 вошел украинский форвард Гента Роман Яремчук, занявший 38-е место.

Его включили в рейтинг из-за конфликта с бывшим главным тренером "буйволов" Ласло Болони, и выраженного желания покинуть клуб.

Также напомним, что недавно Яремчук получил первую красную карточку в высшем дивизионе за толчок соперника.