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В третьем дивизионе Мексики прошел незаурядный матч.

В рамках 13-го тура третьего по силе дивизиона Мексики Леонес Негрос принимали на своем поле Минерос де Фреснилльо. Основное время поединка завершилось результативной ничьей (2:2), что в рамках регламента данного состязания означает переход команд к серии послематчевых пенальти для выявления сильнейшего.

Как оказалось, с реализацией одиннадцатиметровых ударов у футболистов обеих сторон все сложилось достаточно неплохо, благодаря чему процедура пробития растянулась на феноменальные 46 ударов.

В итоге, победу в данной серии со счетом 20:19 праздновал коллектив гостей.

Полную запись матча и одиннадцатиметровых ударов по его окончанию можно посмотреть в плеере ниже, или по ссылке.

LEONES NEGROS PREMIER VS MINEROS DE FRESNILLO https://t.co/fnFzctBpCi — Internetv Deportes (@AYMSports) January 23, 2021

Отметим, что наиболее продолжительной серией пенальти ранее считалось противостояние между Аргентинос Хуниорс и Расингом в рамках 12-го тура чемпионата Аргентины-1998, когда счет основного времени (2:2) и серии послематчевых ударов (20:19, в пользу Аргентинос Хуниорс) полностью повторили показатели отчетной игры. Однако к мячу футболисты тогда подходили всего 44 раза.

Стоит упомянуть, что подобный сценарий перехода к серии пенальти по окончанию основного времени матча регулярного первенства возможен только в случае результативного ничейного исхода, кроме счета 1:1.

Данный успех позволил Минейрос попасть в число топ-4 лучших команд своей лиги после 13-и сыгранных поединков.