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Украинец вновь выйдет в основе своей команды.

В рамках 22-го тура чемпионата Бельгии Васланд-Беверен дома сыграет против Мехелена.

Главный тренер гостей Вутер Вранкен определился со стартовым составом на эту игру. Украинец Марьян Швед выйдет в стартовом составе.

Мехелен: Тулен — Бийкер, Волш, Пьюре, Ванлерберге — Схофс, Ван Дамм, Мрабти, Хайреманс, Швед — де Камарго.

В текущем сезоне Швед провел суммарно 193 минуты в семи поединках за Мехелен, забив один гол.

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