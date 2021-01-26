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Украинец пофеерил на футбольном поле.

В рамках 22-го тура чемпионата Бельгии Васланд-Беверен дома с минимальным преимуществом уступил Мехелену (2:3).

Дублем и голевой передачей в данном противостоянии отметился украинец Марьян Швед. Сначала он на 26-й минуте реализовал выход один на один.

А на 90+2-й эффектно расстрелял вратаря в штрафной после неудачной попытки его одноклубника пробить.

Отметим, что на данный момент Мехелен идет на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии, а у Шведа три гола в 10 играх за клуб.

Васланд-Беверен — Мехелен 2:3

Голы: Фоше, 60, 70 — Волш, 9, Швед 26, 90+2

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