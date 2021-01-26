Германия

Экс-нападающий Зари продолжит свою карьеру в Бундеслиге.

Нападающий Брюгге Дэннис Бонавентуре подписал контракт с Кельном, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Арендное соглашение с 23-летним нигерийцем рассчитано до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Бонавентуре, который выступал за Зарю в сезоне-2016/17, провел 13 поединков, отметившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее Брюгге избавился от еще двух атакующих игроков — Сибе Схрейверса и Крепина Диатты.

Напомним, Брюгге является соперников киевского Динамо по 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра пройдет в Киеве 18 февраля.