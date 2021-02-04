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Функционеры хранят надежду на улучшение эпидемиологической ситуации.

Во время передачи Футбол NEWS журналистами телеканала Футбол была предоставлена информация относительно факта обращения Украинской ассоциации футбола ко властям Львова с просьбой разрешить допуск болельщиком на трибуны во время домашних матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана.

Функционеры отправили запрос на организацию 30%-й заполняемости Арены Львов, что составит около 10,5 тыс. зрителей.

Напомним, что 2020-й год отметился лишь двумя домашними матчами сборной Украины в присутствии болельщиков на трибунах — против Германии (1:2) и Испании (1:0).

Матч Украина — Финляндия запланирован на 28 марта, а против Казахстана команда Андрея Шевченко сразится тремя днями позднее, 31 марта.