Бразильянка Эдина Алвес Батиста обслужила поединок клубного чемпионата мира.
ФИФА
08 февраля 2021, 12:40
Бразильская женщина судья Эдина Алвес Батиста обслужила поединок клубного чемпионата мира в Катаре между Ульсаном и Аль-Духаилем (1:3).
Таким образом, Батиста стала первой женщиной-арбитром, которая работала в качестве главного судьи на матче мужских команд под эгидой ФИФА.
Напомним, что ранее матч Лиги чемпионов между Ювентусом и киевским Динамо под эгидой УЕФА обслужила француженка Стефани Фраппар.