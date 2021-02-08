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Бразильянка Эдина Алвес Батиста обслужила поединок клубного чемпионата мира.

Бразильская женщина судья Эдина Алвес Батиста обслужила поединок клубного чемпионата мира в Катаре между Ульсаном и Аль-Духаилем (1:3).

Таким образом, Батиста стала первой женщиной-арбитром, которая работала в качестве главного судьи на матче мужских команд под эгидой ФИФА.

Напомним, что ранее матч Лиги чемпионов между Ювентусом и киевским Динамо под эгидой УЕФА обслужила француженка Стефани Фраппар.