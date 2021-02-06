Германия

Самолет для делегации мюнхенского клуба задержан уже на семь часов.

Вылет мюнхенской Баварии в Доху, где должен пройти клубный чемпионат мира, был отложен. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Команда более семи часов не может вылететь с аэропорта из-за отказа на разрешение на взлет. Однако отмечается, что в ближайшее время разрешение должно быть получено и мюнхенцы отправятся в Катар.

Напомним, что Бавария начнет свои выступления на турнире с полуфинала, а соперником немецкой команды будет египетский Аль-Ахли.